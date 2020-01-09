Fenerbahçe'den Welinton atağı

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, sezonun ikinci devresi için transfer çalışmalarına başladı. İlk devreyi 31 puanla dördüncü sırada noktalayan Fenerbahçe, savunmanın merkezine takviyede bulunmak istiyor.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre kadrosuna Eintracht Frankfurt’un 27 yaşındaki Gineli stoperi Simon Falette’i katan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve sezonun ilk yarısında öne çıkan performanslardan birini sergileyen Welinton için de girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

Savunmanın merkezine hem sezon başında hem de devre arasında takviye yapmak durumunda kalan Fenerbahçe’de Welinton, sezon başında da Ersun Yanal’ın ilk tercihiydi. Fenerbahçe, sezon başında da girişimlerde bulunmuş ancak transferi noktalayamamıştı. Devre arasında da Welinton için resmi girişim yapma kararını netleşirken, önümüzdeki günlerde transfer görüşmeleri resmiyete dökülecek.

Rodriguez’de sıcak gelişme!

Öte yandan Fenerbahçe’de Ricardo Rodriguez transferinde de sıcak saatler yaşanıyor. İtalyan devi Milan’da ve İsviçre Milli Takımı’nda forma giyen Rodriguez için transfer görüşmelerini Damien Comolli yürütüyor. Başkan Ali Koç, Comolli'yi sarı-lacivertliler için elzem olan sol bek transferini noktalaması yönünde sık sık uyarıyor.