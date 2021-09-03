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Spor

Fenerbahçe'den transfer açıklaması

Caner Erkin ve Steven Caulker'ın kulüpten gönderilmesi için transfer çalışmalarının sürdüğü, Sinan Gümüş'ün ise süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklandı

03 Eylül 2021 12:46

Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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