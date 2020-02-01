Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tepki: Hakemi arkasına alanlar rahat konuşabilir

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Hakemi de yenmek gerekir" sözüne yanıt veren Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, "Hakemi arkasına alanlar rahat konuşabilirler. İkinci golde auta çıkan topa korner verildi. Max Kruse'nin faulü yok, o pozisyon gol oldu verilmedi" dedi.

"Bu şekilde kaybetmek bizi üzdü"

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili konuşan Semih Özsoy "Bu kadar iyi oynayıp mağlup olmak bizi üzüyor. Uzun yıllardır deplasmanda görmediğimiz istatistikler var ama kazanamadık. Bu şekilde kaybetmek bizi üzdü ama iyi oyundan dolayı da sevinçliyiz." dedi.

"Önceden hazırlanmış şeyler vardı"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un karşılaşma öncesi tepki görmesiyle ilgili konuşan Semih Özsoy "Ali Bey'in mesajı açık. Stada girişteki tatsızlıklar üzücüydü. İstanbul Emniyeti'ne teşekkür ediyorum, onları mumla arar olduk. Burada ufacık şeyler halledilemedi. Önceden hazırlanmış şeyler vardı." diye konuştu.

"İkinci golde auta çıkan topa korner verildi"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na yanıt veren Semih Özsoy "Ahmet Ağaoğlu 'Hakemi de yenmek gerekir' demiş. hakemi arkasına alanlar rahat konuşabilirler. İkinci golde auta çıkan topa korner verildi. Max Kruse'nin faulü yok, o pozisyon gol oldu verilmedi.



Emre'nin ayağını gördük. Geceye yakışmayanlardan biri de hakemin kendisiydi. İyi değil, çok iyi oynadığımız halde hakeme rağmen kazanamadık." ifadelerini kullandı.