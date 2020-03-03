Fenerbahçe'den yeni teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın görevine son verilmesinin ardından yerine gelecek isme ilişkin konuşan Özsoy, "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. En kısa sürede de sonuçlanacaktır" dedi.

Özsoy'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ersun Hoca'ya teşekkür ederiz"

"Ersun Hoca'ya teşekkür ederiz. Eleştirildik ama biz ezberleri bozan, neye inandıysak onu yapan bir yönetimiz. Ersun Hoca, Fenerbahçe'ye Antalya'da locadan veda etmemeliydi. Anlaşarak yolları ayırdık. Ersun Hoca ne gelirken, ne giderken bir kere bile para konuşmadı. Ersun Hoca'ya özel hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz. Veda gecesinde hocamıza teşekkür etmek istiyoruz. Görevden gittiği halde maça çıkarttığımız için eleştirilmiştik ama hocamız son ana kadar menfaatlerimiz için mücadele etti.

"Çok daha net pozisyona sahiptik ama rövanşı alarak, başarılı olamadığımız ligde teselli olarak Türkiye Kupası'nı almayı umuyoruz. Umut verici bir sonuç oldu.

"Burası Fenerbahçe"

"Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. En kısa sürede de sonuçlanacaktır. En kısa sürede adı konulacak. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda olanlar var."

Semih Özsoy, "Denizlispor maçına yetişmez sanırım" şeklindeki soruya ise, "Burası Fenerbahçe" yanıtını verdi.