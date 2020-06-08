Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, Galatasaray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'a teknik direktörlük görevini teklif ettiği, genç teknik adamın ise ileride Galatasaray'da çalışmayı hayal ettiği için teklifi kabul etmediği iddia edildi.

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ismi gündeme geldi.



Sabah gazetesinin haberine göre; Emre Belözoğlu ile hem Galatasaray hem Inter'den takım arkadaşı olan Buruk, sarı-lacivertlilerin gelecekteki sportif direktörü tarafından ısrarla teknik direktörlük pozisyonu için istendi. Okan Buruk, Emre Belözoğlu'nun ısrarlı tutumuna rağmen teklifi kabul etmedi.

Hayali Galatasaray'ı çalıştırmak

Okan Buruk'un kariyer planlamasında en az 2 sezon daha Medipol Başakşehir'de kalmak olduğu ifade edildi. Okan Buruk'un ikinci sezonun sonunda ise UEFA Kupası'nı kazandığı Galatasaray teknik direktörlüğünü hayal ettiği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray alt yapısından yetişen ve sarı-kırmızılı ekibin tarihi zaferler kazandığı 1996- 2000 takımının da en önemli parçalarından olan Okan Buruk sarı-kırmızılı forma ile kariyerinde 280 maça çıkarken 40 gol atıp 48 kez de asiste imza attı.