Fenerbahçe'den tarihi kâr

Dört büyükler finansal sonuçlarını açıkladı. Fenerbahçe, kripto para geliriyle tarihinin en yüksek çeyreklik kârını elde etti. Galatasaray kâr, Beşiktaş ve Trabzonspor ise zarar açıkladı.

Dört büyük kulüp, haziran-ağustos dönemi bilançolarını açıkladı. Fenerbahçe kripto paradan gelen gelir sayesinde 255,5 milyon TL'lik rekor kâr açıkladı. Galatasaray da bu dönemde kâr açıklarken, Beşiktaş ve Trabzonspor zarar etti.

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören dört büyük kulüp, 2021 yılı üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı.

Bir önceki çeyrekte 201,8 milyon TL'lik net zarar açıklayan Fenerbahçe, üçüncü çeyrekte 255,5 milyon TL'lik rekor net kâr elde etti.

Fenerbahçe, kripto para alım satım platformu Paribu ile yapılan ortaklık kapsamında düzenlenen ‘Fenerbahçe token' ön satışından ağustosta 268,5 milyon TL gelir elde ettiğini açıklamıştı. Üçüncü çeyrekteki kâr rakamı da bu sayede ortaya çıktı.

Kulübün bir önceki dönemde 120 milyon TL olan dönem geliri, Fenerbahçe Token sayesinde 471 milyon TL'ye yükseldi.

Fenerbahçe'nin borcu 608 milyon TL arttı

Bu dönemde ayrıca Fenerbahçe'nin kısa vadeli borçlarının önemli bir kısmı, uzun vadeye yayılacak şekilde yapılandırıldı.

Fenerbahçe'nin Ziraat Bankası, DenizBank, Halkbank ve Yapı Kredi'den oluşan konsorsiyum ile bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırılması 10 Haziran 2021 tarihinde imzalanan sözleşmeyle tamamlanmıştı.

31 Ağustos itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam borcu 4 milyar 348 milyon TL oldu. Bu rakam 31 Mayıs'ta 3 milyar 740 milyon TL idi. Borçta 3 aylık artış 608 milyon TL oldu.

Fenerbahçe'nin döviz kurlarındaki artış ve faiz ödemeleri kaynaklı finansman gideri de bu dönemde 91 milyon TL'den 171 milyon TL'ye yükseldi.

Galatasaray'dan 37 milyon TL net kâr

Bir önceki dönemde 434,5 milyon TL zarar açıklayan Galatasaray, haziran-ağustos döneminde 37 milyon TL net kâr açıkladı.

Bir önceki dönemde 151,8 milyon TL olan Galatasaray’ın dönem geliri, bu dönemde 284,2 milyon TL’ye yükseldi.

Bir önceki dönemde 3 milyar 28 milyon TL olan Galatasaray’ın toplam borcu, bu dönemde 3 milyar 360 milyon TL’ye yükseldi. Borçta üç ayda kaydedilen artış 332 milyon TL oldu.

Beşiktaş zarar açıkladı

Bir önceki dönemde 399 milyon TL zarar açıklayan Beşiktaş, haziran-ağustos döneminde 6 milyon TL net zarar açıkladı.

Bir önceki dönemde 120,3 milyon TL olan Beşiktaş’ın dönem geliri, bu dönemde 217 milyon TL’ye yükseldi.

Bir önceki dönemde 3 milyar 868 milyon TL olan Beşiktaş’ın toplam borcu, bu dönemde 3 milyar 900 milyon TL’ye yükseldi. Borçta üç ayda kaydedilen artış 32 milyon TL oldu.

Trabzonspor zarar açıkladı

Bir önceki dönemde 230,9 milyon TL zarar açıklayan Trabzonspor, haziran-ağustos döneminde 66,7 milyon TL net zarar açıkladı.

Bir önceki dönemde 72,9 milyon TL olan Trabzonspor’un dönem geliri, bu dönemde 102,7 milyon TL’ye yükseldi.

Bir önceki dönemde 1 milyar 441 milyon TL olan Trabzonspor’un toplam borcu, bu dönemde 1 milyar 588 milyon TL’ye yükseldi. Borçta üç ayda kaydedilen artış 147 milyon TL oldu.