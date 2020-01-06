Fenerbahçe'den Simon Falette harekatı

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe rotasını Almanya'ya çevirdi. Sarı-lacivertli takım, Eintracht Frankfurt'un tecrübeli stoperi Simon Falette için harekete geçti.
Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un 27 yaşındaki stoperi Simon Falette'yi kadrosuna katmak istiyor.
Bundesliga ekibiyle masaya oturan sarı-lacivertli yönetim, Falette için resmi teklifini iletti.
Bu transfer döneminde etkin bir rol üstlenen Başkan Ali Koç, bu transferle bizzat ilgileniyor.