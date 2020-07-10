T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'den Perotti için resmi teklif

10 Temmuz 2020 18:23

Fenerbahçe'nin, Seri A takımlarından AS Roma'da forma giyen Arjantinli futbolcu Diego Perotti için görüşmelere başladığı ve resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, ses getirecek bir transfer hamlesi gerçekleştirdi.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Roma forması giyen Diego Perotti için resmi teklif yaptı. Oyuncunun menajeriyle görüşmeler başladı. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa sarı lacivertlilerin kısa bir süre içerisinde transfere nokta koyması bekleniyor.

Diego Perotti kimdir?

Roma ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde forma giyiyor. Kariyerine Sevilla'da başlayan Arjantinli futbolcu, Boca Juniors, Genoa ve Roma'da forma giydi.

ETİKETLER

Diego PerottiAS RomaSerie Aperotti transfer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24