Fenerbahçe'den "Pereira FIFA'ya şikâyet etti" iddialarıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nden, yolların ayrıldığı Vitor Pereira'nın tazminat istediği ve sarı-lacivertli ekibi FIFA'ya şikâyet ettiğine yönelik haberler için açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin, sezon başında ikinci kez göreve getirdiği teknik direktör Vitor Pereira ile yollar, daha sezonun ilk yarısı bitmeden ayrılmıştı.

Pereira, gönderilmeden önce Başkan Ali Koç, "Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi yok" demişti. Ancak karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı söylense de Pereira'nın Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ettiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş, Pereira'yla FIFA'lık olduklarına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gebetaş, "Her gün ‘sosyal medyada yayılsın’ hedefiyle servis edilen haber yaklaşımına bir örnek; Fenerbahçe Vitor Pereira ile FIFA’lık oldu. Kesinlikle böyle bir şey yok!" ifadelerini kullandı.