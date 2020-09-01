Fenerbahçe'den Kruse'ye 160 milyon TL'lik dava

Fenerbahçe, alacakları zamanında ödenmediği için sözleşmesini fesh eden Alman oyuncu Max Kruse'ye FIFA’da 160 milyon TL’lik dava açtı.

Max Kruse, 18 Haziran’da maaşının zamanında yatırılmadığını gerekçe göstererek Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesh etmişti. Tecrübeli oyuncu, 6 Ağustos’ta Union Berlin’e imza attı.



FIFA’ya 6 sayfalık bir savunma gönderen Fenerbahçe, salgın dönemine kadar futbolcuya ödemesinin zamanında yapıldığını bildirdi.



Sarı-lacivertliler, Max Kruse’ye karşı 160 milyon TL’lik bir dava açtı. Yönetim, oyuncularla yaşanan anlaşmazlıklar konusunda FIFA’nın salgın döneminde kulüplerin yanında yer alacağını umuyor.