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Spor

Fenerbahçe'den Garry Rodrigues açıklaması

10 Mayıs 2020 17:38

Fenerbahçe, Garry Rodrigues’in takımdan ayrılmak istediği yönünde yapılan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Garry Rodrigues ile ilgili haberler hakkında açıklama yaptı.
 
Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bugün futbolcumuz Garry Rodrigues'in ağzından 'Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim' şeklinde ifadeler kullanılarak kulübümüzden ayrılmak istediği yönünde bir haber yayınlanmıştır. Bu haberin gerçekle ilgisi yoktur."

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