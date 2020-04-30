Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki ve Turkuvaz Medya Grubu'na meslek ilkelerine uyma çağrısı

Fenerbahçe, Erman Toroğlu'nun Yusuf Namoğlu ile yaptığı röportajdaki ifadelerle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Erman Toroğlu'nun, aynı röportajı 2 farklı günde birbirinden tamamen farklı şekilde aktarmasının çok açık bir izahı vardır.Bu durum net bir şekilde görüleceği haliyle; kulübümüzü toplum önünde gayri yasal bir operasyonun içerisinde yer almış gibi gösterme çabasıdır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Sabah, Fotomaç ve Aspor'a gazetecilik ilkelerine uyma çağrısında bulunuldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe'ye karşı kin ve nefret duygularıyla hareket etmeyi kendisine rehber edinmiş hakem eskisi Erman Toroğlu, bugün Sabah ve Fotomaç gazetelerinde iftira niteliği taşıyan algı oyunlarına ısrarla devam etmektedir.



Kendisi, Yusuf Namoğlu ile yaptığı 28 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan röportajında;

"Teknik ekipte çalışanların bir takımı tutmaları doğaldır. Peki bunların içinde fanatikler var mıydı diye sordum. Var dedi. Kimler var fanatik olarak dediğimde Fenerbahçe TV'den gelen görevliler vardı" şeklinde okuyucu nezdinde algı yaratmaya yönelik, kulübümüze karşı itham ve ima içeren çeşitli söylemler sarf etmişti.



Erman Toroğlu, bugün tarihli Sabah ve Fotomaç gazetelerinde yayımlanan yazısında ise beyan değiştirerek;



"Yusuf Namoğlu; Kulüp önemli değil, kulüplerin çalışanlarının buraya alınmaması gerekir. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor olabilir. Bu kulüplerin TV'lerinde çalışan insanların sonradan buraya gelmelerinin spekülasyona yol açacağını, söyledi." Bu konuda Fenerbahçe bildiri yayınlamış. Neye alınmışlar anlamadım. Doğa Sağıroğlu diye bir arkadaş FBTV'de çalışıp, sonra bu VAR sistemindeki teknik ekibe gelmedi mi? demiştir.



Erman Toroğlu'nun, aynı röportajı 2 farklı günde birbirinden tamamen farklı şekilde aktarmasının çok açık bir izahı vardır.



Bu durum net bir şekilde görüleceği haliyle; kulübümüzü toplum önünde gayri yasal bir operasyonun içerisinde yer almış gibi gösterme çabasıdır.



Bu duruma karşılık ifade etmek isteriz ki camiamızın her bir ferdi ve futbol kamuoyu, bu kirli niyeti çok iyi anlamıştır.



Kendince kurnazlık yaparak 'anlamadığını' ifade ettiği konunun, aslında kendi dünyasında yaratmaya çalıştığı algıya karşı verilen tepki olduğunu da herkesten iyi bilmektedir.



Bununla birlikte söylemleri birbiriyle çelişen, ortaya bir iddia atıp kendi kafasındaki algı planları tutmayınca ifade değişikliğine gittiği herkes tarafından malum olan bu zata ifade etmek isteriz ki; Fenerbahçe TV bünyesinde Doğa Sağıroğlu diye bir çalışanımız hiçbir zaman olmamıştır. Adı geçen şahıs 2017 Ağustos Ayı ile 2017 Ekim aylarında 3 aylık süre ile kulübümüzün Dış İlişkiler departmanında sadece staj yapmıştır. Bu 3 aylık süreç sonrasında kulübümüz bünyesinde hiçbir görev almamıştır.



Tüm bu gerçekler ışığında, yaptığımız açıklama sonrasında sistematik olarak Fenerbahçe'ye saldırmayı bir ilke edinen Erman Toroğlu'nun, özür dilemesini ve gerçekleri kabul etmesini beklemiyoruz.



Daha önce defalarca yalan ve iftiralarla kulübümüz hakkında yorumlarda bulunan Toroğlu'nun, bu davranışlarına devam edeceği son derece açıktır.



Beklentimiz bu zatın görüşlerini kamuoyuna aktaran medya kuruluşları olan Sabah, Fotomaç ve Aspor'un, gazetecilik meslek ilkelerine uygun davranmalarıdır.