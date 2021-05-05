Fenerbahçe'den Bruma atağı

Bu sezon Yunanistan'da kiralık olarak Olympiacos forması giyen ve bonsevisi PSV'de bulunan eski Galatasaraylı Bruma için Almanya'dan Eintracht Frankfurt ile Türkiye'den Fenerbahçe'nin devrede oldukları aktarıldı.

Yunanistan'dan iapopsi.gr'nin haberine göre Olympiacos, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma'nın satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor. Oyuncunun bonservisinin alınıp alınmamasına yönelik heniz bir karar verilmemiş olsa da Olympiacos'un kesinlikle 7 milyon Euro'luk opsiyonu ödemek istemediği aktarılıyor.

Olympiacos'un bu sezon sonu için hamle planının oyuncuyu 1 sene daha kiralamak olduğu belirtiliyor. 2022'nin yaz transfer döneminde zorunlu bir satın alma opsiyonu içeren kiralama anlaşması talep ediliyor.

Menajeri Fenerbahçe ile temasta iddiası

Olympiacos'un transfere yönelik temasları sürse de bu yaz oyuncuyu bonservisle kadroya katmalarının zor olması farklı takımlarla temasları da başlatmış durumda.



Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ve Türkiye'den Fenerbahçe'nin bu anlamda öncelikli ekipler olduğu aktarılıyor. Fenerbahçe'nin Bruma'yı kadrosuna katmak istediği ve oyuncunun menajerinin de bu anlamda Sarı-Lacivertliler ile temaslara başladığı aktarılıyor.