Fenerbahçe'den Boupendza hamlesi

Fenerbahçe sezon başında Mame Thiam, Samatta, Cisse ve Enner Valencia gibi isimleri kadrosuna kattı. Bu isimlerden Thiam ve Valencia hariç üst düzey katkı alınamadı. Fenerbahçe devre arasında da Aaron Boupendza için girişimlerde bulunmuştu fakat istenen bonservis bedeli yüksek olduğu için vazgeçilmişti. Sarı-lacivertli ekibin önümüzdeki günlerde Gabonlu golcü için Hatayspor'a yeni bir teklifte bulunacağı ifade edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2016 yılında temelleri atılan Hatay Stadyumu, Hatay Valiliği'nde düzenlenen imza töreninde yapılan protokolle Atakaş Hatayspor Kulübü'ne bir yıllığına kiralandı. Protokol her sene yenilenecek. Kulüp Onursal Başkanı Lütfü Savaş, 25 bin kişilik stadın açılışını bir aksilik olmazsa 27 Mart'ta Fenerbahçe ile oynanacak maçla yapacaklarını belirtti.

Sabah'ın haberine göre, bu hazırlık maçının Boupendza konusunda iki kulüp arasındaki sıcaklığı da artırması bekleniyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe devre arasında Gabonlu forvet için Hatayspor'a "Sezon sonu ödemeli" bir teklif sunmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Sarı-lacivertliler, Güney temsilcisinden, "Sonra yeniden görüşelim" sözünü alarak masadan kalkmıştı. Boupendza da gelecek sezon Fenerbahçe'de oynamak için Krasnodar'ın teklifini reddetmişti. Hatayspor, Rus ekibi ile 8 milyon euro'ya el sıkışmış ancak 24 yaşındaki golcü, teklifi kabul etmeyince imzalar atılamamıştı.