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Spor

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına cevap

"Bu açıklamanın hiçbir cümlesi gerçeği yansıtmamaktadır"

24 Haziran 2021 23:00

Fenerbahçe kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın, kongre öncesi maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin kabul edilmediğini belirterek kongreye katılmayacağını duyurmasının üzerine sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi. Yıldırım'ın otopark tahsis edilmediği iddiasına ilişkin "Bu açıklamanın hiçbir cümlesi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Açıklamada ayrıca Yıldırıma'a kongreye katılması çağrısı yapıldı.

TIKLAYIN - Aziz Yıldırım, kongreye katılmayacağını açıkladı

Aziz YıldırımFenerbahçeŞükrü Saraçoğlu
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