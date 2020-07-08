Fenerbahçe’den ayrılan Derrick Williams, Valencia'yla anlaştı

Valencia, geçen sezon Fenerbahçe Beko forması giyen Derrick Williams ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

29 yaşındaki yıldız, geçen sezon 11.3 sayı 3.9 ribaund 1.2 asist 1.1 top çalma ile forma giydi.

Fenerbahçe Beko resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Williams’a teşekkür edildi:

Fenerbahçe Beko'nun 2019-20 kadrosunda yer alan başarılı sporcumuz Derrick Williams ile yollarımız ayrılmıştır.

Takımımızın formasını 2019-20 sezonunda giyen ve muhteşem atletizmiyle ekibimizin ve tüm Avrupa'nın en özel oyuncularından biri olan Derrick Williams'a, Fenerbahçe Ailesi’ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.