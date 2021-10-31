Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Altay Bayındır'ın ameliyat edildiği açıklandı.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Altay Bayındır bir pozisyonda sakatlık yaşamış ve 72. dakikada oyundan çıkmıştı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında ev sahibinin atağında yapılan ortayı uzaklaştırmak isteyen Altay Bayındır, Serdar Gürler ile çarpıştı. Bayındır devam edemedi ve gözyaşları içinde sahadan çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun yerine 72. dakikada Berke Özer oyuna girdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.