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Spor

Fenerbahçe'den Abdurrahim Albayrak'a mesaj: İyi haberlerini bekliyoruz, birlikte başaracağız

23 Mart 2020 14:12

Fenerbahçe, yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız."

TIKLAYIN - Koronavirüs testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak'tan açıklama

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