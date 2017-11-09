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Spor

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL,(DHA) Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 12'inci hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

09 Kasım 2017 20:52

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 12\'inci hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor\'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 15.00\'da başladı ve 1 saat 50 dakika sürdü.
Oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. İkinci bölümde üst sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Çift kale maçla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.
(FOTOĞRAFLI)

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