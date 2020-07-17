Fenerbahçe'den antrenmanda kavga haberlerine dair açıklama

Fenerbahçe idmanında gelecek sene sportif direktör olması beklenen kaptan Emre Belözoğlu ile Faslı kanat oyuncusu Nabil Dirar'ın yumruk yumruğa kavga ettiği iddia edildi.

Akşam gazetesinin haberine göre Belözoğlu, bir pozisyonda Nibal Dirar ile tartıştı. Bu tartışma sonrası takımın kaptanı olan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, sert bir şekilde Faslı oyuncuyu idmandan kovdu. Bunun üzerine Dirar ‘Sen kimsin, bu takımın hocası mısın ? Beni kovuyorsun” diyerek Emre’ye tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncu kendisine sert bir tepki gösteren Dirar’a küfür etti.

Akşam gazetesi muhabiri iki oyuncunun bu tartışmadan sonra yumruk yumruğa kavga ettiğini, araya idareciler girince de Belözoğlu'nun tüm takıma küfür ettiğini iddia etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü olayı, "Her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma" olarak nitelendirirken, "Kaptanımız Emre Belözoğlu tarafından takım arkadaşlarına haberde iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiş, manşetlere taşınan olaylar yaşanmamıştır" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada olaydan sonra Dirar'ın Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderildiği belirtildi.