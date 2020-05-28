Fenerbahçe'de yeni model: Yerli devrimi

Pandemi sürecini tam mesai çalışarak geçiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon için önemli kararlar aldı.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre göreve geldiğinde sportif direktörlüğe Damien Comolli, teknik direktörlüğe Phillip Cocu ve altyapının başına David Badia'yı getirip yabancı modeline geçen Ali Koç, bu hamlenin başarısız sonuçlanmasının ardından yerliye dönüş devrimini harekete geçirmeye karar verdi. Başkan, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymiş yerli antrenörlere görev verecek.