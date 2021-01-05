Fenerbahçe'de Visca için geri sayım

Ara transfer döneminde takıma takviye yapmayı isteyen Fenerbahçe, Edin Visca'yı transfer etmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler 30 yaşındaki yıldız ile önümüzdeki sezon için anlaşmıştı ancak Başakşehir’in şampiyonluk yarışında çok geride kalması, Visca’ya bu ay imzanın attırılması yönündeki ümitleri artırdı.

Fanatik'in haberine göre Sportif direktör Emre Belözoğlu, bu transfer operasyonunda önemli rol oynayacak. 4 yıl Başakşehir forması giyen, Göksel Gümüşdağ ile yakın ilişkileri bulunan Belözoğlu, turuncu-lacivertliler ikna etmek için elinden geleni yapacak.

"Şampiyonluğu getirecek hamle"

Hem Emre Belözoğlu hem de Erol Bulut mevcut kadroya çok güveniyor. Ancak Fenerbahçe'deki genel görüş, Edin Visca transferinin "şampiyonluğu getirecek hamle" olacağı yönünde. Tecrübeli futbolcunun her anlamda takıma büyük katkı sağlayarak takımın zirve yolundaki iddiasını fazlasıyla artıracağına inanılıyor. Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ’ı ikna etmek için çabalarken, yönetim de ekonomik anlamda her türlü fedakârlığı yapmaya hazır. Bu transfer için tüm şartlar zorlanacak.

Visca da devreye girecek

10 yıldır Başakşehir forması giyen Visca’nın yeni bir maceraya başlama hevesi yüksek. Boşnak futbolcu, Göksel Gümüşdağ’a verdiği şampiyonluk sözünü de tuttu. 30 yaşındaki yıldız da Gümüşdağ ile görüşerek bu transferde kendisine kolaylık sağlanmasını talep edecek.