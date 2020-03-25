Fenerbahçe'de tüm oyunculara Koronavirüs testi yapılacak

Fenerbahçe'de tüm oyuncular yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yaptırmak üzere Can Bartu Tesisleri'ne çağrıldı.

Galatasaray’da Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim’in Koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Süper Lig ekiplerinde de hareketli günler yaşanmaya başladı. Sarı kırmızılı takımın ardından Beşiktaş da önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde takım halinde Koronavirüs testine girerek olası bir hastalığı tespit etmek için harekete geçmişti.

Koronavirüs'e karşı hazır bulunmak ve önlem almak için Fenerbahçe’de tüm oyuncular, teknik ekip ve personel için test yaptırma kararı aldı. Bugün öğleden sonra Can Bartu Tesisleri’ne gelen sarı lacivertli futbolculara virüs için test yapılacak.

Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse, Koronavirüs testi öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.