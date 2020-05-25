Fenerbahçe'de tüm Koronavirüs testleri negatif çıktı

Fenerbahçe, futbol takımı oyuncuları, teknik-idari heyet ve tesis personellerine yapılan tüm yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı. Yarın Riva'da kampa girecek olan futbolcular, 31 Mayıs'a kadar hazırlıklarına burada devam edecek.

Fenerbahçe'de korona virüs testi yapıldı. Futbol A takım oyuncularına, teknik ekibe, idari heyete ve Samandıra Can Bartu Tesisleri çalışanlarına yapılan testlerin tamamı negatif olarak sonuçlandı.

Çıkan sonuçların ardından hazırlıklarına başlayacak olan sarı-lacivertlilerin 26-31 Mayıs tarihleri arasında Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa gireceği açıklandı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki odaların ikişer kişilik olması, tesislerin bir kısmının tadilatta olması ve fiziki koşulların yetersizliği nedeniyle Riva'ya gidecek olan Fenerbahçe kafilesi, 6 gün boyunca burada kamp yapacak. Sarı-lacivertliler ilk antrenmanını yarın gerçekleştirecek.