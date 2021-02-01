Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferinden dolayı takasla Başakşehir'e gideceği iddia edilmişti.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Tolga, sözleşmesini feshederek Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2018 yaz transfer döneminde sarı-lacivertli takıma gelen 28 yaşındaki oyuncu, uzun süre sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi. Tolga'nın Başakşehir'e transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir.

Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.