Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi Emre Belözoğlu'na emanet edilecek

Birçok hoca adayının gündeme geldiği Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yakın çevresine, "Yeni bir risk almaya gerek yok. Takımı yakından tanıyan Emre Belözoğlu bu işi rahatlıkla üstlenir" dediği ve görevi yine ona teslim etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Başkan Koç, adaylığını açıkladıktan sonra ilk işinin teknik heyeti belirlemek olduğunu söyledi ve bunun için 1 Haziran tarihini göstermişti.



Fanatik gazetesinin haberine göre; teknik direktörlük için Emre Belözoğlu, Joachim Löw, Arsene Wenger, Zlatko Dalic, Sergey Rebrov isimleri önplana çıkmıştı. Koç'un, "Takımın yüzde 70'i zaten hazır. Gerekli ilaveler de yapılacak" sözleri sonrası gözler bir anda, Erol Bulut'un yerine son haftalarda Sportif Direktörlük'ten teknik adamlığa geçen Belözoğlu'na çevrildi.

Takımı son haftaya kadar şampiyonluk yarışının bir şekilde içinde tutan tecrübeli futbol adamıyla yeni dönemde de çalışma fikrine sıcak baktığı öğrenilen sarı-lacivertlilerin Başkanı Koç'un yakın çevresine de, "Yeni bir risk almaya gerek yok. Takımı yakından tanıyan Emre bu işi rahatlıkla üstlenir. Ona güvenmeye devam etmeliyiz" dediği öğrenildi.



Şu an için sessizliğe bürünen ve yönetimin kararını bekleyen Belözoğlu'nun da, hocalık dışında başka bir pozisyonda çalışmak istemediği de gelen haberler arasında yer alıyor.