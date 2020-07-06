Fenerbahçe'de son karar verildi; Erol Bulut'la anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, teknik direktör konusunda kararını verdi ve Alanyaspor’dan da izin alarak Erol Bulut’la anlaşma sağladı.

Gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek Emre Belözoğlu’nun da devreye girerek, Alanyaspor’un hocası Erol Bulut’tan yana oy kullandığı ve Akdeniz ekibinden izin alınarak, anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Alanya’nın Türkiye Kupası finali oynayacak olması da göz önünde bulundurularak, sezonun bitmesi sonrasında Bulut’un resmi olarak sarı-lacivertliler tarafından açıklanması bekleniyor. Alınan bilgiye göre anlaşmanın 2+1 yıllık olacağı, tecrübeli çalıştırıcının beraberinde yardımcı olarak sadece Mehmet Yozgatlı’yı getireceği öğrenildi.

Bulut’a teknik ekipte ayrıca şu an da takımın bünyesinde bulunan Volkan Demirel ile Mehmet Aurelio eşlik edecek. Teknik ekibin üstünde ise Emre Belözoğlu yer alacak. Emre, böylece takım ve yönetim arasında köprü görevi görecek.