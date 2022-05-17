Fenerbahçe'de Seferovic sesleri

Fenerbahçe, Haris Seferovic’in transferi için Benfica ile masada. Portekiz kulübünün, 7 milyon euro bonservis istediği aktarılırken, satın alma opsiyonlu kiralama formülü de gündemde.

Jorge Jesus ile anlaşma zemini arayan Fenerbahçe, yeni sezonun golcüsünü de Portekiz'de buldu.

Daha önce de gündeme gelen ve adı sık sık Türk kulüpleri ile anılan Benfica'nın İsviçreli yıldızı Haris Seferovic, sarı-lacivertlilerin radarında. Portekiz ekibinin gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki golcü için iki farklı formül üzerinde çalışılıyor, pazarlıklar olumlu şekilde sürüyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Seferovic için belirlenen bonservis 7 milyon euro. Fenerbahçe yönetimi, önceliği temelli transfere verdi. Bu bonservisin taksitlerle ödenmesi hedefleniyor. Gündeme gelen bir diğer formül de satın alma opsiyonuyla kiralama. Başkan Ali Koç ile yıldız golcünün menajeri Fali Ramadani arasındaki yıllık ücret görüşmeleri de sürüyor. Başka teklifler de alan Seferovic'in ikna edilmesine çalışılıyor.

Valencia ve Berisha

Sarı-lacivertliler, Enner Valencia ve Mergim Berisha'ya kulüp arıyor. Birinci forvet özelliğini kaybeden Valencia takımda mutsuz. İstediği kadar süre alamayan Berisha ile de Fransa, Avusturya ve Almanya'dan kulüplerin ilgilendiği belirtiliyor. Mevcut santrforlardan sadece Serdar Dursun, seneye de devam edecek.

Dzyuba iddiası

Rus futbol kaynakları, Artem Dzyuba'nın Fenerbahçe'ye ‘evet' dediğini öne sürdü. Çıkan haberlerde Kızılyıldız'ın teklifini geri çeviren 33 yaşındaki Rus golcünün, daha büyük hedeflere ulaşmak adına sarı-lacivertlilerin teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi.