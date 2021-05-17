Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala adaylığını henüz açıklamayan Ali Koç, 20 Mayıs'ta basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe'nin 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak seçimlerde aday olup olmayacağını henüz açıklamayan Ali Koç'un 20 Mayıs'ta bir açıklama yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Açıklama | Başkanımız Sayın Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’te bir basın toplantısı düzenleyecektir. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecek toplantı, basın mensuplarına açıktır."

Fenerbahçe, bu sezon da iki ezeli rakibi Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kalarak ligi 3. tamamladı. Bu vesileyle kulübün profesyonel futbol şubesi, Ali Koç'un ilk döneminde şampiyonluk görememiş oldu.