Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, milli orta saha Ozan Tufan'ı takımda tutmak istediği belirtildi. Başkan Koç'un, “Ozan Tufan 20 milyon euroya serbest kalır. Bunu verirlerse gidebilir” dediği aktarıldı.

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Hem A Milli Takım'la gösterdiği performans hem de sarı-lacivertli formayla yaptıkları, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminin en dikkat çeken ismi yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Satmıyoruz, serbest kalma bedeli 20 milyon euroyu getiren alır" diyor.

Şampiyonluk yaşamak istiyor

Koç, Ozan'ı tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını, gelecek sezonun kendileri için önemli olduğunu da her fırsatta dile getiriyor. Hayali Premier Lig olan Ozan Tufan, buna rağmen 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalıp şampiyonluk yaşamayı da çok istiyor. Tecrübeli ismin, Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıl daha kontratı bulunuyor. (Fanatik)