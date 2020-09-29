Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz'ın kadroya alınmama nedeni belli oldu!

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ömer Faruk Beyaz geride kalan 3 haftada henüz süre alamadı. 17 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle kadroya dahi alınmadığı iddia ediliyor.

Fanatik'in haberine göre; bir sakatlığı bulunmayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, Andorra ile oynanan Ümit Milli maçta forma giymesina rağmen teknik direktör Erol Bulut tarafından kadroya dahil edilmiyor.



Ömer Faruk'un yeni sözleşmeye sıcak bakmaması nedeniyle böyle bir kararın aldığı iddia ediliyor.

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray maçlarında 21 kişilik kadroya alınmadı.

Genç orta sahayla Schalke 04 ve Barcelona'nın yakından ilgilendiği belirtiliyor.