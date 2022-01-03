Fenerbahçe’de Okan Buruk sesleri

Vitor Pereira'yla 20 Aralık'ta yolları ayıran Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u oturtacağı iddia edildi.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre, sezon başında düşünülen ancak özel sorunları nedeniyle takım çalıştırmak istemeyen Buruk'a teklif yapılması kararı çıktı. Yöneticilerin büyük çoğunluğu Başakşehir'de Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 48 yaşındaki teknik adam için olumlu görüş bildirdi. Buruk'un sarı-lacivertlilerden gelecek teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Yabancı hocalar olmadı

Jorge Jesus'la yapılan görüşmelerde tecrübeli teknik adamın istediği yüksek maaş sorun oldu. Başkan Ali Koç'un bir başka çalışmak istediği Slaven Bilic'in de Çin'deki kulübüyle mukavele sorununu çözememesi nedeniyle Okan Buruk'ta karar kılındı.

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un 3.5 yıllık döneminde hiçbir hoca ile başladığı sezonu bitirememişti. Buruk'un birkaç gün içinde açıklanacağı ve Adana Demirspor maçında göreve başlayacağı ileri sürüldü.