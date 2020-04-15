Fenerbahçe'de ödemeler Koronavirüs nedeniyle askıya alındı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada futbol sekteye uğrarken Fenerbahçe'nin mali sorunları da arttı. Yayıncı kuruluşun ödeme yapmaması ve nakit akışı konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle futbolcu maaş ödemeleri için bekleme kararı alındı.

Sözcü gazetesinden İrfan Yirmibeş'in haberine göre, alınan bu karar, futbolculara ve temsilcilerine iletildi. Yönetim, tüm oyunculara lig yeniden başlayana kadar ödeme yapılmayacağı bilgisini verdi. Ligler planlandığı gibi başladığında futbolculara maaşların ödeneceği belirtildi.

Maaşlarda 2 ay geriden gelen Fenerbahçe'de alınan bu yeni karara futbolcuların nasıl tepki vereceği bilinmiyor. EuroLeague yönetimi ile oyuncular, maaş indirimi konusunda pazarlık yapıyor.