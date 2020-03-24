Fenerbahçe'de Obradovic ile yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe Beko’nun son yıllarda Türk basketbolunu domine etmesindeki baş aktör Zeljko Obradovic ile yolların ayrılacağı konuşuyor. Ali Koç yönetimi lle anlaşmazlıklar yaşadığı öne sürülen Obradovic’in ‘veda kararı’ Sırp basınında da manşetlere çıktı.

Türkiye gazetesinden Emre Uluç'un haberine göre, Fenerbahçe'nin yaptığı ilk teklifinin ardından Obradovic’in yöneticilerle arasına mesafe koyduğu ve görüşme taleplerini geri çevirdiği belirtiliyor.

Obradovic 2013'ten bu yana çalıştığı sarı-lacivertlileri Avrupa Ligi'nde üst üste 5 kez final-four'a taşırken, bir de şampiyonluk kazandı. Türkiye'de ise 4 lig, 3 Türkiye, 3 de Cumhurbaşkanlığı zaferi yaşattı.