Fenerbahçe'de Mesut Özil takıma döndü

Fenerbahçe, 12 Nisan'da sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Mesut Özil, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Can Bartu Tesisleri'nde A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda, Süper Lig'in 33'üncü haftasında dün Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Ligin 28'nci haftasında Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mesut Özil, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Yıldız futbolcu, ikinci bölümde ise özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.



Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin tedavisine devam edilirken, Nazım Sangare de kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. (DHA)