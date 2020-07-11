Fenerbahçe'de Mehmet Ekici krizi

Tedavisi için Almanya'ya giden Mehmet Ekici'nin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmak istemediği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve tedavisini Almanya’ya giderek sürdürmesine izin verilen Mehmet Ekici sarı-lacivertli kulübe geri dönmeyi düşünmüyor.

2017-18 sezonunda Fenerbahçe’ye gelen tecrübeli oyuncu Fenerbahçe’ye transfer olabilmek için kadro dışı kalmıştı. Altı ay top oynamadıktan sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Ekici, daha sonra üst üste sakatlıklar yaşadı.



Bir ara kadro dışı da bırakılan Mehmet Ekici bu tatsız sürece rağmen çalışmalarını sürdürdü ve affedilerek yine formayı terletmeye çalıştı. Mehmet Ekici bu sezon Fenerbahçe’de 9 maçta görev aldı ve 2 asist yaptı.