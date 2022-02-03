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Spor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor

03 Şubat 2022 16:33

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, sakatlık ve hastalıklar sonrası uzun süre formasından ayrı kalmıştı. Ara transfer dönemi ile birlikte ülkesi takımlarından Atletico Mineiro'dan cazip bir teklif alan Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu, bu teklife sıcak bakıyor.

Gustavo, sakatlık ve hastalıklar sonrası uzun süre formasından ayrı kalmıştı. Ara transfer dönemi ile birlikte ülkesi takımlarından Atletico Mineiro'dan cazip bir teklif alan Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu, bu teklife sıcak bakıyor.


Transferin önündeki en büyük engelin ise Fenerbahçe 'den aldığı yıllık 2.5 milyon Euro olarak görünüyor. Sarı-Lacivertli yönetim ise futbolcudan para kazanıp, transfer döneminde İsmail Kartal'ın istediği oyunculara harcamayı planlıyor.

Luiz Gustavofenerbahçetransfer
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