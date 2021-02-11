Fenerbahçe'de kupa hasreti sürüyor: 8 yılda 66 ülkeden 87 transfer yapıldı, 168 milyon euro harcandı

En son 2012-13 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nı Aykut Kocaman’la kaldıran Fenerbahçe o tarihten bu yana transfere 168 milyon euro harcadı ama kupa kazanamadı. Sarı-lacivertliler, geçen 8 yılda 66 ülkeden 87 transfer yaptı.

Sezona çifte kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Medipol Başakşehir'e yenilerek veda etti. Böylece kupa özlemi 8 yıla çıktı.

Aziz Yıldırım döneminde başlayan kupa hasreti, 2018 yılında Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle de devam etti.

Sabah'tan Taner Karaman'ın haberine göre, en son 2012-13 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, o tarihten bu tarafa 66 ülkeden 87 futbolcuya 168 milyon euro transfer harcaması yapmasına rağmen hedefin uzağında kaldı. Sarı-lacivertli takım bu sezon başında da transfere 24.3 milyon euro harcadı..

Kocaman rekora koşuyor

Başakşehir'in başında Fenerbahçe'yi eleyen Aykut Kocaman, şampiyon olması halinde kupayı en fazla kazanan teknik direktör olacak. Kocaman, şu ana kadar biri Konyaspor'da ikisi Fenerbahçe'de olmak üzere üç kez bu kulvarda şampiyonluk yaşadı. 3 kupası olan diğer hocalar Gündüz Kılıç, Ahmet Suat Özyazıcı ve Fatih Terim..