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Spor

Fenerbahçe'de Koronavirüs vaka sayısı 2'ye yükseldi

19 Kasım 2020 23:30

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesinde uygulanan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerinde 1 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerdeki pozitif sayısı 2'ye yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2’ye yükselmiştir. Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır."

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