Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'den derbi paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam saat 20.30'da Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan yıldız futbolcu Mesut Özil, dev mücadele öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar (bugün) derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 20.30'da Ülker Stadı'nda ağırlayacak.

Sarı lacivertlilerde kısa bir süre önce Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Mesut Özil'den, dev mücadele öncesi bir paylaşım geldi.

Özil, kişisel Instagram hesabından takım ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Başarılar Takım" notunu düştü. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.