Fenerbahçe'de İrfan Can sevinci, Gustavo belirsizliği

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci ilk kez takımla çalıştı. Tedavi süreci tamamlanan milli futbolcunun, Trabzonspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Luiz Gustavo'nun Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.30'da başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yapıldı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İrfan Can takımla çalıştı

Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci ile Filip Novak antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor maçının kadrosunda olması bekleniyor. Luiz Gustavo'nun çekilen MR sonucunda büyük ölçüde iyileşme görülürken, Brezilyalı orta saha, özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Brezilyalı yıldız, tedbir amaçlı bireysel antrenmanlara bir süre daha devam edecek. Gustavo’nun Trabzonspor maçında görev alıp almayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Sadık Çiftpınar ise belindeki ağrı sebebiyle tedavi gördü.

Sarı-lacivertli ekip, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.