Fenerbahçe'de ilk hedef Muriqi

Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, bir golcü transferi daha yapmak istiyor.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in aktardığına göre listenin başında eski golcüsü Vedat Muriqi var. Sarı lacivertliler, Lazio'da bekleneni veremeyen Muriqi'i kiralamak için girişimlerini hızlandırdı. Fener, İtalyan kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Forvet listesindeki diğer bir isim ise geçen sezon Braga'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sporting Lizbon'da olan Sloven forvet Andraz Sporar. Fener, Sporting Lizbon kulübüyle temasa geçti.