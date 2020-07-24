Fenerbahçe'de ilk hedef Juan Jesus

Fenerbahçe, Roma’nın savunma oyuncusu Juan Jesus'un peşine düştü.

Yeni sezonda defansta sorun yaşamak istemeyen Fenerbahçe bu bölgeyi güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimlerden biri Juan Jesus. Roma, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

İtalyan ekibinin 29 yaşındaki oyuncuyu satma konusunda zorluk çıkarması beklenmiyor. Fenerbahçe ile Jesus arasında anlaşma sağlanması halinde Roma’nın oyuncuyu uygun bir bedelle bırakmaya hazır olduğu kaydedildi.



Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcuya şu anki maaşı olan yıllık 2.2 milyon Euro’dan 3+1 senelik imza attırmayı hedefliyor.