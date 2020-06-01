Fenerbahçe'de hedef yerli yıldızlar

Fenerbahçe, yeni sezonda kadroyu yerli futbolcularla takviye etmek için harekete geçti. 4. yıldız için yola çıkacak olan sarı-lacivertlilerde savunma ve orta sahanın iskeletini Türk yıldızların oluşturması hedefleniyor.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; yönetim, sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla’yı sezonun kalan bölümünde takımda düşünmüyor. A takım, tecrübeli oyuncularla da takviye edilecek. Hedefteki isimlerden biri olan Gökhan Gönül, Beşiktaş ile henüz yeni sözleşme için anlaşamadı. Ayrılma ihtimali yüksek. Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşını Fenerbahçe’de görmeyi çok istiyor.



Gökhan gibi Caner Erkin'in de Beşiktaş ile sözleşmesi bitiyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun da sarı- lacivertlilere dönme ihtimali yüksek.

Dorukhan Toköz'ü Ali Koç çok istiyor

Ali Koç’un takımda görmeyi en çok istediği isimlerin başında geliyor. 24 yaşındaki Dorukhan Toköz bu sezon yaşadığı ciddi sakatlık öncesinde müthiş bir çıkış yapmış ve Avrupa’nın birçok takımını peşine takmıştı.



Hem sağ bekte hem de orta sahada görev yapan, sadece futboluyla değil kişiliğiyle de örnek olan Milli yıldız, sezonun transfer bombası olabilir.

'Proje transfer' Nuri Şahin

Nuri Şahin, Fenerbahçe’nin sadece 1-2 sezonu değil, önümüzdeki yılları da düşünerek imza attırmak istediği bir isim.



Ali Koç, gurbetçi yıldızın futbolu bıraktıktan sonra profesyonel yönetici olarak sarı-lacivertlilere hizmet etmesini planlıyor. 31 yaşındaki yıldıza ‘proje transfer’ gözüyle bakılıyor.

Mert Çetin ikna edildi

Roma, Milli stoperi yeni sezonda kiralamayı planlıyor. İtalyan devi, Serie A’dan bir takımı tercih etse de Mert Çetin, EURO 2020’yi düşünerek Türkiye’ye gelmek istiyor.



Bu transferde de Emre Belözoğlu ön planda. Emre, Milli Takım’dan arkadaşı olan Mert’le bizzat görüşerek büyük ölçüde ikna etti. Kaptan, Roma ile de masaya oturup işi bitirmeye çalışacak.