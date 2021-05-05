Fenerbahçe'de hedef, Orkun Kökçü

Bu sezonun başında kendini kanıtlamış, tecrübeli oyunculara yönelen Fenerbahçe, bu kez transferde genç oyunculara yönelmeyi planlıyor. Emre Belözoğlu’nun transfer listesinin ilk sıralarında ise Orkun Kökçü yer aldığı belirtildi. Belözoğlu, 20 yaşındaki yıldızın mutlaka kadroya katılması yönünde yönetime görüş bildirdi.

Milan temas kurdu

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, eğer Ozan Tufan İngiltere’ye giderse, Emre Belözoğlu bu transferden gelecek gelirin büyük bölümünün Orkun için harcanmasını istiyor.

Orkun Kökçü ise, Feyenoord’daki performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiş durumda. Son olarak Milan, Orkun’un durumunu sormak için hem Hollanda ekibiyle hem de oyuncunun menajerliğini de yapan babası Halis Kökçü ile temasa geçti. Başarılı oyuncunun bonservis bedelinin en az 15 milyon Euro olması muhtemel.