Fenerbahçe'de hedef 10'da 10 yapmak

Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Denizlispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de moraller yerine geldi. Teknik direktör Emre Belözoğlu, oyuncularına 10'da 10 yapma hedefi koydu.

Fenerbahçe, şampiyonluk için takım ve teknik heyet olarak kenetlendi. Dünkü antrenmandan önce teknik patron Emre Belözoğlu, oyuncularını etrafına topladı ve bir konuşma yaptı. Takımını bir kez daha kutlayan Belözoğlu, geliştirmeleri gereken yönleri anlattı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, “Biz bu yola 10’da 10 yapmak için çıktık. Önümüzde 9 zorlu maç daha var. Yeni Malatya karşısında kazanırsak, rüzgarı iyice arkamıza alırız. Hepinizin kalitesine ve şampiyonluk yolunda elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum. Ayaklarımız yere sağlam basarak şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.