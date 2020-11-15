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Spor

Fenerbahçe’de kaleci Harun Tekin’in elmacık kemiği kırıldı

15 Kasım 2020 17:21

Fenerbahçe ile Karagümrük arasında oynanan hazırlık maçında Harun Tekin yüzüne aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre tecrübeli kalecinin elmacık kemiği kırıldı.

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