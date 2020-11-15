Fenerbahçe’de kaleci Harun Tekin’in elmacık kemiği kırıldı

Milli arayı değerlendirmek için Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe’de kaleci Harun Tekin sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.
Mücadelenin 60. dakikasında ceza sahasına giren Jimmy Durmaz, pasını verdikten sonra kaleci Harun Tekin’in üzerinden atlamak istedi. Ancak Durmaz’ın sol ayağı, Tekin’in suratına çarpınca deneyimli file bekçisi acı içinde yerde kaldı.
Maçın hakemi anında sağlık ekiplerini oyun alanına davet ederken, ilk belirlemelere göre Tekin’in sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.
Acil şekilde oyundan çıkartılan Tekin’in hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Harun Tekin’in yerine kaleye Oytun Özdoğan girdi.
Fenerbahçe’den konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
"Yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan kalecimiz Harun Tekin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun Harun."