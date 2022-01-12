Fenerbahçe'de gündem teknik direktör; işte adaylar ve son durum

Adana Demirspor maçı öncesi teknik direktör konusunda gaza basacaklarını ifade eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için görüşmelere başlayacağını belirtmişti. Sarı Lacivertliler'in ilk hedefinin, Benfica'dan ayrılan Jorge Jesus olduğu aktarıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Ali Koç'un, oynattığı hücum futbolu ile bilinen tecrübeli teknik adamla görüşmek için Portekiz'e gitmesi bekleniyor. Kurulan ilk temasta yıllık 4 milyon euro istediği ileri sürülen Jesus'la anlaşma sağlanmaması halinde Fenerbahçe'de rota yeniden Joachim Löw ve Roger Schmidt'e dönecek.

Ancak iki teknik direktörün de sezon ortasında takım çalıştırmaya sıcak bakmaması işi zorlaştırıyor. Hiçbir isim ikna edilmezse Löw ile sezon sonu için söz kesilecek ve durum resmen açıklanacak. Takımı mayısa kadar taşıyacak isim ise büyük ihtimalle İsmail Kartal olacak. Kartal'ın sezon sonunda da Löw'ün ekibine katılması, Fenerbahçe'nin temel isteği. Ancak İsmail Kartal ile bu aşamada herhangi bir görüşme yapılmadı.

Kim Min-Jae gitmek istiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği stoper Kim Min-Jae ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Güney Koreli gazeteci Jason Hanshin Lee, 25 yaşındaki stoperin, teknik direktör belirsizliği nedeniyle endişeli olduğunu yazdı. Kim'in, kendisine teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmayı düşündüğü aktarıldı.