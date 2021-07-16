Fenerbahçe'de forvete 4 aday

Lazio'daki geleceğiyle ilgili yeni teknik direktörleri Sarri'nin kararı bekleniyor. Vedat Muric'in İtalyan takımında ilk 11 umudu görememesi halinde Fenerbahçe'ye kiralık olarak dönmesi gündemde.

Süper Lig'in son gol kralı Boupendza için de temas kurulduğu belirtildi. Ancak Hatayspor'un istediği yüksek bonservis bedeli şu an için görüşmeleri tıkadı. Muric'ten yeşil ışık gelmezse Hatayspor'la yeniden pazarlığa oturulması bekleniyor.