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Spor

Fenerbahçe'de forvete 4 aday

16 Temmuz 2021 11:52

Yeni sezona eksiklerini tamamlayarak şampiyonluk parolasıyla başlamayı planlayan Fenerbahçe'nin listesinde dört forvet var. 

HaberTürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre bir numaralı hedef Vedat Muric. Sarı-lacivertli takımda gösterdiği başarılı performansın ardından Serie A ekiplerinden Lazio'ya giden Muric, ilk sezonunda bekleneni veremedi.

vedat muriqilaziofenerbahçe
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