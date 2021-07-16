Fenerbahçe'de forvete 4 aday

Süper Lig'in son gol kralı Boupendza için de temas kurulduğu belirtildi. Ancak Hatayspor'un istediği yüksek bonservis bedeli şu an için görüşmeleri tıkadı. Muric'ten yeşil ışık gelmezse Hatayspor'la yeniden pazarlığa oturulması bekleniyor.
2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen Sörloth, geçen sezon transfer olduğu Leipzig'te sönük kaldı.
Muric'te olduğu gibi Sörloth'ta da yeni teknik direktörün kararı bekleniyor.
23 yaşındaki Alman futbolcu, Fenerbahçe'nin daha önce Gustavo, Pelkas ve Szalai gibi oyuncuları getiren ROGON menajerlik şirketinin oyuncusu. Salzburg'ta 1 senelik sözleşmesi bulunan oyuncu için sarı-lacivertli takım rapor istedi. Gelecek rapora göre sarı-lacivertli yönetim ciddi adımlar atabilir.