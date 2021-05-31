Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, sportif direktörlük görevini reddedebilir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un şu an için ilk tercihinin yabancı bir teknik adamla yola devam etmek olduğu aktarılırken, Emre Belözoğlu'nun da kulüpte görev almasını istediği belirtildi. Ancak kariyerine teknik direktör olarak devam etmek isteyen Belözoğlu'nun, takımın başına başka bir çalıştırıcı gelirse sportif direktör olarak devam etmeyeceği ve ayrılacağı ifade edildi.

Kariyerine teknik direktör olarak devam etmek isteyen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün yabancı bir çalıştırıcı ile anlaşılması halinde kulüpte başka bir görev almak istemiyor. Belözoğlu'nun camiada yer almasını isteyen Başkan Ali Koç, takımın başına kariyerli ve yabancı bir teknik direktör getirmeyi amaçlıyor. Eğer yabancı bir çalıştırıcı ile devam edilirse, Belözoğlu'nun kulüpten ayrılacağı söyleniyor.

Birçok aday var

Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında Favre, Löw, Jorge Jesus, Dalic gibi isimler var. Son olarak Pellegrini ve Arsene Wenger'in de adı geçti. Bu listedeki tüm hocalarla fikir alışverişi yapıldı. Bir iki gün içerisinde Fenerbahçe'nin hoca konusu netleşmiş olacak.